Yeni iPhone, Apple’ın satışlarını canlandıracak

Adem Özdoğan

Kuo’ya göre Apple bu yıl üç yeni telefon satışa çıkaracak ve bunlardan biri de 6.1 inç LCD ekranlı yeni iPhone olacak. Kuo ayrıca bu modelin 2900 mAh batarya ile geleceğini belirtiyor.Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda satışa çıkan iPhone X’in satışları beklentilerin altında kaldı. Bu durumun belki de bir numaralı sebebi telefonun çok pahalı bulunmasıydı. Ancak LCD ekranlı yeni iPhone’un bu durumu telafi edeceği söyleniyor. Kuo’ya göre bu yıl çıkacak yeni iPhone’ların en ucuzu olacak bu model Apple’ın satışlarını yeniden canlandıracak.700 – 800 dolar fiyat aralığında olması beklenen bu modelin 2018’deki iPhone satışlarının yüzde 50’sini sağlayacağı tahmin ediliyor. Kuo’ya göre hem bu LCD ekranlı model, hem de iPhone X’in halefi eylül ayında satışa çıkacak.