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Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası

Yeni Malatyaspor, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Doria ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması sağladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 19:20
Yeni Malatyaspor'da Doria iddiası
Devre arası transfer döneminde sürpriz bir anlaşmaya varan Yeni Malatyaspor, Marsilya'dan Doria'yı kiralıyor. Oyuncu ve kulübüyle sezon sonuna kadar el sıkışan Süper Lig ekibi, yakın zamanda transferi resmiyete kavuşturacak.


TRABZONSPOR İSTİYORDU


Yeni Malatyaspor'un kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Doria, ara transferde Trabzonspor ile anılıyordu. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Yeni Malatyaspor'u tercih etti.
 

DORIA KİMDİR?


Profesyonel futbol kariyerine 2012 yılında ülkesinin Botafogo kulübünde başlayan Doria, stoper pozisyonunda forma giyiyor. 20114'te Marsilya'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, Sao Paulo ve Granada'da forma giydikten sonra Fransız ekibine geri döndü.

Bu sezon sadece 3 maçta oynayan Doria, teknik direktörü Rudi Garcia'nın gözüne giremedi.

Doria kulüpler kariyeri boyunca 137 maçta 8 gol atarken, Brezilya A Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi. 1,89 boyundaki futbolcunun Marsilya ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. 

Futbol Arena
 


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