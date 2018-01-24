Yeni Malatyaspor, Doria ile anlaşmaya vardı

DORİA KİRALANACAK

HAKAN 7 RESMİ MAÇA ÇIKTI

DORİA BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİF ALDI

Erdinç Şahin

Transfer çalışmalarını sürdüren23 yaşındaki stoperiile prensip anlaşmasına vardı.da anlaşmaya vardığı iddiaları gündemde.transferde geç kaldık’ açıklaması üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim,başarılı orta saha oyuncusutakımlarından Marsilya’nın defans oyuncusuile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç aldı.Hakan Özmert için başka kulüplerin de devreye girmesiyle pazarlığı kızıştıran Malatya ekibi, tecrübeli oyuncunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Bu futbolcu için gün içinde Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da anlaşmaya varıldığı yönünde açıklamada bulundu.Sarı-kırmızılı kulübün transferde görüşme halinde olduğu bir diğer isim olan Brezilyalı Matheus Doria ile ise kiralama yöntemiyle anlaşma sağlandığı, defans oyuncusunun sözleşme imzalamak için İstanbul’a geleceği bildirildi.kentinde dünya'ya gelenburada Fransız futbolunun köklü ekiplerinden FC Nantes'nın altyapısında futbola başladı. Ailesinin Türkiye'ye geri dönüp Sakarya'ya yerleşmesinden ötürü Sakarya'nın Akyazıspor ekibinin altyapısında oynamaya başladı.En son Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir takımının formasını giyen 32 yaşındaki Hakan Özmert, bu sezon İstanbul ekibinde 7 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu futbolcunun menajeriyle anlaşan yönetim, Özmert'i de Malatya'ya davet etti. Ancak bugün Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Hakan Özmert'le prensip anlaşmasına vardıklarını açıklayarak kafalarda soru işareti bıraktı.Tam ismi Matheus Doria Macedo olan genç stoper, 8 Kasım 1994 Sao Gonçalo doğumlu. Boyu 1,87m. Futbola futsal (Salon futbolu) oynayarak başlayan genç savunmacı, ilk olarak Gremio tarafından keşfedildikten sonra yeşil sahalara adım atma fırsatını yakaladı. Ama ayak bileği kırılınca, Gremio ondan vazgeçti. 14 yaşında Botafogo ile antremanlara çıkıp beğenildi ve Botafogo altyapısına kabul edildi. Genç futbolcu Süper Lig’den birkaç takımın daha transfer listesinde bulunuyordu.