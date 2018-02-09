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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Goller, Mina ve Trezeguet'den geldi

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 


MAÇTAN NOTLAR


Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 4. dakikada Mina ile geldi. Bu golden 3 dakika sonra Kasımpaşalı Trezeguet mücadeleye eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Kasımpaşa aynı 11'le başlarken Yeni Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği yapıldı. Dening kenara geldi, Gilberto dahil edildi. 



İlerleyen dakikalarda gol çabaları sonuçsuz kaldı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu. 


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