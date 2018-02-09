Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
MAÇTAN NOTLAR
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 4. dakikada Mina
ile geldi. Bu golden 3 dakika sonra Kasımpaşalı Trezeguet
mücadeleye eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya Kasımpaşa aynı 11'le başlarken Yeni Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği yapıldı. Dening kenara geldi, Gilberto dahil edildi.
İlerleyen dakikalarda gol çabaları sonuçsuz kaldı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu.
Haber Merkezi