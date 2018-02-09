Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Maç özeti)

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 4. dakikadaile geldi. Bu golden 3 dakika sonra Kasımpaşalımücadeleye eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.İkinci yarıya Kasımpaşa aynı 11'le başlarken Yeni Malatyaspor'da bir oyuncu değişikliği yapıldı. Dening kenara geldi, Gilberto dahil edildi.İlerleyen dakikalarda gol çabaları sonuçsuz kaldı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle son buldu.