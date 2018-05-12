Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gevrek, galibiyetinden dolayı Galatasaray’ı tebrik ederek, "Galatasaray’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum.





Güçlü bir takım. Sahasında çok iyi oynayan ve bu sezon maç kaybetmeyen bir ekip. Maçın ilk bölümünde şansız iki gol yedik.





Biraz direncimiz düştü ama ikinci yarı çok iyi toparladık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istemiştik ama maalesef yenildik." diye konuştu.

Adil Gevrek, Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu’nun Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolculara 200 bin lira galibiyet primi verileceği şeklinde iddiaların olduğuna yönelik ifadelerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

'YAZIKLAR OLSUN'

'Bu tür aslı astarı olmayan iddiaları ortaya atanların, çıkıp bunu kanıtlaması lazım. Galatasaray başkanlığına aday birisinin çıkıp bunu söylemesi bence yakışır bir durum değil.





Biz bu tür şeyleri yakışır bulmuyoruz. Malatyaspor’un prim sistemi belli. Bugün de aynı prim sistemiyle oynadılar. Malatyaspor bugüne kadar hakkı ve hukukuyla top oynamış bir takım.





Bu iddialar nedeniyle üzüldüm. Bu doğru bir şey değil. Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray’a başkan adayı olan birinin çıkıp bu iddialarda bulunması çok üzücü. Yazıklar olsun.'

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