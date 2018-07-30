Yeni Malatyaspor, Tarık Çamdal’ı istiyor
Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de sürpriz bir isme yöneldi.
Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.
Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.
26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir.