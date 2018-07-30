Yeni Malatyaspor, Tarık Çamdal’ı istiyor Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de sürpriz bir isme yöneldi.