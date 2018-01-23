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Yeni MEB müfredatında Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti

Yeni MEB müfredatının detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nca güncellenen müfredatta ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece bir cümlede geçti

23 Ocak 2018, Salı 12:57
Yeni MEB müfredatında Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca güncellenen müfredatta, sosyal bilgiler dersi için “Atatürk” konusunda bir değişiklik yapılmadı. MEB, talep ve önerileri dikkate alarak müfredatta güncelleme yaptı ancak sosyal bilgiler dersinde tartışılan konularda bir değişiklik olmadı.

İlkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece “Etkin Vatandaşlık” bölümünde “Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı” alt başlığında geçti.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Müfredatın açıklandığı günden itibaren Atatürk ve İnkılapları konusuna yeteri kadar yer verilmediği dile getirilmiş ve 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümünün kitaptan çıkarılması tartışılmıştı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre ortaöğretim için hazırlanan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi programında ise 8 üniteden biri “Atatürkçülük ve Türk İnkılabı” konusuna ayrıldı.

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