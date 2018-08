Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin Türkiye Lansmanı Yapıldı!

Mercedes-Benz Türk, lüks segmentin tartışmasız lideri olan yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin tanıtımını Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirdi. Tamamen yenilenen S-Serisi, kendinden önceki her nesilde olduğu gibi, “dünyanın en iyi otomobili” ünvanını koruyarak, dünyanın dört bir yanında standartları yeniden belirliyor. Yeni S-Serisi , dinamik görünümlü yapısı, geliştirilmiş güvenlik ve konfor donanımları ile dünyanın en başarılı lüks sedanı olma özelliğini daha da haklı kılıyor.

Yeni S-Serisi’nde sunulan iç tasarımdaki mükemmellik “Lüksün Ruhu”nu yansıtıyor. Aracın iç tasarımında yer alan koltuklar, klima, bilgi-eğlence sistemleri ve diğer tüm konfor ve güvenlik donanımları titiz bir şekilde uygulanmış. Mercedes-Benz mühendislerinin “en yüksek kalite” algısı, markanın amiral gemisi modelinde standartların temelini oluşturuyor. Yeni S-Serisi’nde sunulan yatay elemanlar ve hatlar, görsel ferahlık ve dingin sağlamlıkla kendini gösteren bir ortam yaratıyor. Malzemelerin ve renklerin mükemmel derecede uyumlu kullanılması, seçkin bir iç mekan yaratıyor. Özellikle gösterge panelinde ve orta konsolda ahşap süslemeler cömertçe kullanılmış. Arkadaki yolcular da birinci sınıf yolculuk yapıyorlar – koltukların tasarımı ve kendine özgülüğü, kapı panelleri ve tüm kontroller öndekilerle aynı yüksek standarda sahip.

Aracın dış tasarımında ise, marka tarihi boyunca sunulan klasik Mercedes görünümü, yeni S-Serisi’nin de bu geleneği sürdürmesi ile devam ediyor. Aracın sofistike tasarımı, otomobilde her zaman çağının lüks ve ihtişam sembolü olarak, klasik mimarisi ve akıcı görünümü ise duygusal berraklığın modern bir simgesi niteliğinde sunuluyor. Yeni S-Serisi’nin sade üstünlüğünü ve öncü olma tutkusunu vurgulamak için radyatör ızgarası şimdi daha büyük, daha dik ve farklı biçimde üç boyutlu tasarlanmış. Önden arkaya doğru yavaşça inen karakter çizgisi –markanın kendine özgü “akış çizgisi” – araç hareketsiz konumdayken bile ekstra dinamizm sağlıyor. Bagaj kapağından tampona doğru devam eden yatay hatlar, arkadan bakıldığında aracın genişliğini vurguluyor.

Motorlu araçlarda elektrikli aydınlatmanın kullanılmaya başlanmasından 100 yıl sonra Mercedes-Benz şimdi tamamen LED teknolojisine geçiş yapıyor. Yeni S-Serisi dünyanın, içeride ve dışarıda tek bir klasik ampulün kullanılmadığı ilk aracı olma özelliğine sahip. Bu da Mercedes-Benz’in aydınlatma sektöründeki öncü rolünü daha da güçlendiriyor. Araçta kullanılan yaklaşık 500 LED, aracın iç mekanını ve bagajını aydınlatıyor.





Konfor boyutunu da üst seviyelere taşıyan yeni S-Serisi, dünyanın yol üzerindeki tü

Dünyada bir ilke imza atan yeni S-Serisi’nde, içerideki havayı dengeleyen AIR-BALANCE paketinin bir parçası olarak “aktif parfüm sıkma sistemi” bulunuyor. ‘Aktif’ ifadesi parfüm sıkma sisteminin manüel olarak açılıp kapatılabileceği ve yoğunluk ayarının manüel olarak yapılabileceği anlamına geliyor. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nde, 10 hoparlörlü standart ses sistemine alternatif olarak, en son teknoloji ses uzmanı Burmester ile birlikte geliştirilen iki adet yüksek kaliteli ses sistemi mevcut: Burmester® Surround ses sistemi ve Burmester® son teknoloji 3D Surround ses sistemi.

İçeriğin interaktif olarak sunulması navigasyon sisteminin öne çıkan yeni bir özelliği. Yeni navigasyon-eğlence işlevleri arasında, animasyonlu pusula, uçakta olduğu gibi yolcu için “Sürüş Gösterme” özelliği ve önde ve arkada Googlemaps ekranı bulunuyor. Trafik durumuna ilişkin bilgiler ince çizgiler şeklinde gösteriliyor. Yeni “Canlı Trafik Bilgi Servisi” ile, trafikle ilgili bilgiler gerçek zamanlı olarak aktarılıyor.

Yeni S-Serisi’nde sunulan diğer ilklerden biri de; sıcak taş masajı prensibine sahip, aktif koltuk havalandırma sistemine dayalı “canlandırıcı” masaj özelliği. Mercedes-Benz’deki koltuk uzmanları, koltuk sırtlığında 14 ayrı şekilde kumanda edilen hava yastıklarıyla benzersiz bir masaj işlevi ve aynı zamanda entegre ısıtma işlevini geliştirdiler. İkisi ısıtmayı kullanan altı masaj programı seçeneği mevcut. Bu özellik aynı zamanda arka koltuklarda da bulunuyor. Şoför paketi ile beraber sunulan üst düzey koltuğun (geriye yatan koltuk) ön yolcu koltuğundan maksimum yatma açısı 37 dereceden 43,5 dereceye çıkarılmış, bu da lüks segmentteki en büyük yatma açısı anlamına geliyor. Geriye yatan koltukta, uzunluk ve açısı serbestçe ayarlanabilen bir baldır desteği de bulunuyor.

On yıl önce PRE-SAFE® ile başlayıp DISTRONIC PLUS ile devam eden güvenlik teknolojisi şimdi araç kullanımında yeni bir boyut getiriyor: konfor ve güvenlik tek çatı altında toplanıyor. Mercedes-Benz buna “Akıllı Sürüş” adını veriyor. Birçok yeni sistemin bir araya gelmesi S-Serisi’ni daha konforlu ve güvenli bir hale getiriyor. PRE-SAFE® özelliği, şehir trafiğinde çarpışmaları önlemeye, arkadaki trafiğin neden olduğu tehlikeli durumları ortadan kaldırmaya ve emniyet kemerlerinin sağladığı korumayı artırmaya yardımcı oluyor. PRE-SAFE® Freni, aynı zamanda yayaları algılayarak 50 km/s’e kadar olan hızlarda çarpışmaları önlemek için otomatik olarak frenleri harekete geçiriyor. PRE-SAFE® PLUS, olası arkadan çarpışma durumlarını algılayabiliyor ve dörtlü uyarı flaşörlerini çok sık yakıp söndürerek trafiği uyarıyor. Eğer çarpışma tehlikesi devam ediyorsa, sistem aynı zamanda sabit araç frenlerini uygulayabiliyor ve böylece darbenin etkisiyle öne doğru sarsılmayı azaltarak boyun yaralanmaları riskini en aza indiriyor. PRE-SAFE® Impulse sürücü ve ön yolcunun, daha hızlı çarpışmanın erken bir safhasında emniyet kemerleri ile darbe yönünden uzağa çekilmelerini ve daha hızlı tepki vermelerini sağlıyor. Bu da, önden çarpışmalarda yaralanma riskini ve şiddetini önemli ölçüde azaltıyor.

Destek sistemleri, sürücünün yükünü hafifleterek konforu artırmaktan, görsel, işitsel ve/veya dokunsal uyarı sinyalleri vermeye ve sürücünün tepkilerini hızlandırmaya kadar çok çeşitli avantajlar sunuyor. Özellikle işlevleri geliştirilmiş olan yeni yardımcı sistemler kısaca şöyle:

• Direksiyon Yardımcısı ve start-stop fonksiyonu bulunan DISTRONIC PLUS; şerit koruma açısından sürücünün yükünü azaltıyor ve aynı zamanda sıkışık trafikte öndeki araçları otomatik olarak takip edebiliyor.

• İlk kez, stereo kamera sayesinde karşıdan gelen trafik yardımcısı bulunan “Fren Destek Sistemi BAS PLUS”, karşıdan gelen trafiği ve yayaları da algılayabiliyor ve sürücü tarafından uygulanan fren gücünü buna göre artırıyor.

• Eğer şerit işaretleri kesik çizgiler şeklindeyse, “Aktif Şerit Takip Yardımcısı”, yan şeridin özellikle karşı yönden gelen araçlar tarafından işgal edildiğini algılıyor ve tek taraftan fren uygulayarak aracın kazara şeridinden ayrılma riskini azaltıyor.

• “Uyarlanabilir Uzun Far Yardımcısı Plus”, ışık konisi içindeki diğer araçları gizleyerek trafikteki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmadan uzun farların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

• “Gece Görüş Yardımcısı Plus”, karanlık yerlerde aracın önünde beliren yaya veya hayvanların oluşturduğu potansiyel tehlikelere karşı, kilometre saatini otomatik olarak kristal netliğinde gece görüşüne dönüştürerek ve tehlike kaynaklarını belirginleştirerek sürücüyü uyarabiliyor. Spot lamba özelliği ise yolun ilerisinde algılanan yayalara ışık tutarak ekstra güvenlik sağlıyor. Bu, aynı zamanda yolun kenarındaki yayayı uyarırken sürücünün dikkatini tehlikenin kaynağına çekiyor.

• “Konsantrasyon kaybı yardımcısı” uzun mesafelerde sürücünün son mola verme zamanını ve yorgunluk düzeyini tespit ederek sürücüyü zinde ve uyanık kalmaya karşı uyarıyor. Ayrıca, sistemde ayarlanabilir hassasiyet seviyesi de mevcut, ayrıca bir uyarı geldiğinde, COMAND navigasyon sisteminde en yakın servis alanlarını gösteriyor.

• İyi bir görüşü garanti eden diğer bir unsur da MAGIC VISION CONTROL sistemi. Sistem, normalde klasik ön cam silecek sistemlerinde sürücünün görüş alanını engelleyen su sıçramalarını ortadan kaldırarak ön camı temizliyor.

Yeni S-Serisi’nin ilk yılında, biri benzinli diğeri dizel olmak üzere iki hibrit motor modeli de mevcut: S 400 HYBRID, S 500, S 350 BlueTEC ve S 300 BlueTEC HYBRID. Euro-6 emisyon standartlarına uygun olan tüm motorlar, verimlilik konusunda sınıfının lideri konumunda ve daha önceki model serilerine göre yüzde 20’ye kadar daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. S-Serisi öyle verimli ki, son on yıl içerisinde Mercedes-Benz, “Verimli Teknoloji”yi hayata geçirerek, 150kW motor gücü sınıfındaki araçların yakıt tüketimini 100 km’de 4,4 litre gibi bir değerle neredeyse yarıya indirdi.

Yeni S-Serisi’nde sunulan motor seçenekleri ve teknik özellikleri:

Sld # Motor Hacmi cc Motor Gücü kW/hp Tork Nm/dev dk. 0-100 km/h (s) Azami Hız km/h Yakıt Tüketimi l/100 km S 400 Hybrid 6 3498 225/306 370/3500 6.8 250 6.3 S 500 8 4663 335/455 700/1800 4.8 250 8.6 S 350 BlueTec 6 2987 190/258 620/1600 6.8 250 5.5 S 300 BlueTec Hybrid 4 2143 150/204 500/1600 7.6 250 4.4





Artık 40 yılı aşkın bir geçmişse sahip olan süredir Mercedes-Benz’in amiral gemisi modeli S-Serisi, uzun yıllar herkes tarafından beğeni topladığını ispatlamakla kalmadı, aynı zamanda adına birçok ödül alarak mükemmelliğini de gözler önüne serdi. S-Serisi 2011’de, Alman Dergisi “Auto Motor und Sport”’tarafından lüks segmentte en iyici araç ödülüne layık görüldü ve Kuzey Amerika’daki “Motoring Television” tarafından “Yılın Prestijli Otomobili” olarak onurlandırıldı. Bunun yanı sıra, S-Serisi, 2010’da üst üste dördünce kez verimlilik, teknoloji ve tasarım acısından segmentteki en iyi araç olarak J. D. Power APEAL ödülünü kazandı. Dahası, S-Serisi, “2012 Yılının Dünya Yeşil Otomobil” ödülünü alarak, premium segmentte yeşil teknoloji alanındaki öncü rolünü de pekiştirdi.

Bu modelin kampanyaları, ikinci el ilanları ve haberleri için Arabam.com sayfasına bakın...