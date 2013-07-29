Yeni Nexus 7 ve rakipleri!

Tabletlerin her sene yeni bir sürümünün piyasaya sürülmesi tartışmalı bir konu, ancak Google geçtiğimiz günlerde yeni, daha yüksek çözünürlüklü ve daha güçlü Nexus 7'sini tanıttı. Nexus 7'nin ve tüm Nexus cihazlarının en öne çıkan özelliği, uygun fiyatlı olmaları. Yeni Nexus 7 de 230 dolarlık yurtdışı fiyatıyla bu özelliğini koruyor.

Ancak Android'li bir 7-8 inç'lik tablet almayı düşünüyorsanız, tek seçeneğiniz yeni Nexus 7 değil. Samsung'un yeni Galaxy Tab 3 7.0'ı hiç de yabana atılacak bir tablet değil. Dahası iOS'lu iPad mini de oldukça çekici bir alternatif. Amazon'un özelliklerini geliştirdiği Kindle'ı Kindle HD ise iPad mini'nin en yakın rakiplerinden.

Geçtiğimiz günlerde yeni ve eski Nexus 7'nin özelliklerini bu haberimizde karşılaştırmıştık. Şimdi ise yeni Nexus 7, Kindle Fire HD ve Sa>

Yeni Nexus 7 Kindle Fire HD iPad mini Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Ekran boyutu 7.02 inç 7 inç 7.9 inç 7 inç Çözünürlük, PPI 1920x1200, 323ppi 1280x800, 215ppi 1024x768, 163ppi 1024x600, 169ppi İşlemci hızı 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 1.5Ghz Çift çekirdekli 1.2Ghz IMAP 4460 Çift çekirdekli A5 Çift çekirdekli 1.2Ghz Pil ömrü 9 saate kadar aktif kulanım 11 saate kadar aktif kullanım 10 saate kadar 8 saate kadar Depolama alanı 16GB veya 32GB 16GB veya 32GB 16,32 veya 64GB 8GB, microSD ile 64GB'a kadar Kamera 1.2MP ön, 5MP arka Sadece ön kamera 1.2MP ön, 5MP arka 1.3MP ön, 3MP arka İşletim sistemi Android 4.3 Android 4.0.x'in düzenlenmiş sürümü iOS 6 (iOS 7 sonbaharda gelecek) Android 4.1 Fiyat (yurtdışı) 16GB - 229 dolar

32 GB - 269 dolar32GB - 349 dolar 16GB - 199 dolar

32GB - 229 dolar 16GB (WiFi) - 329 dolar 8GB - 199 dolar



Eski Nexus 7 ve yeni Nexus 7 özellik karşılaştırması için bu haberimize tıklayın.

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Kaynak: CHIP Online