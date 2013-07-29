Yeni Nexus 7 ve rakipleri!
Yenilenen ve güçlenen Nexus 7'yi, iPad Mini, Galaxy Tab 3 gibi en dişli rakipleriyle karşılaştırdık!
Tabletlerin her sene yeni bir sürümünün piyasaya sürülmesi tartışmalı bir konu, ancak Google geçtiğimiz günlerde yeni, daha yüksek çözünürlüklü ve daha güçlü Nexus 7'sini tanıttı. Nexus 7'nin ve tüm Nexus cihazlarının en öne çıkan özelliği, uygun fiyatlı olmaları. Yeni Nexus 7 de 230 dolarlık yurtdışı fiyatıyla bu özelliğini koruyor.
Ancak Android'li bir 7-8 inç'lik tablet almayı düşünüyorsanız, tek seçeneğiniz yeni Nexus 7 değil. Samsung'un yeni Galaxy Tab 3 7.0'ı hiç de yabana atılacak bir tablet değil. Dahası iOS'lu iPad mini de oldukça çekici bir alternatif. Amazon'un özelliklerini geliştirdiği Kindle'ı Kindle HD ise iPad mini'nin en yakın rakiplerinden.
Geçtiğimiz günlerde yeni ve eski Nexus 7'nin özelliklerini bu haberimizde karşılaştırmıştık. Şimdi ise yeni Nexus 7, Kindle Fire HD ve Sa>
16GB - 229 dolar
32 GB - 269 dolar32GB - 349 dolar
32GB - 229 dolar
Eski Nexus 7 ve yeni Nexus 7 özellik karşılaştırması için bu haberimize tıklayın.
Resimlerle: 2013'ün tabletleri!
Kaynak: CHIP Online