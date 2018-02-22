Yeni otomobile bakanlık denetimi

YÖNETMELİKLE ESASLAR BELİRLENİYOR

Adem Özdoğan

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının otomotiv ürünlerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) yönelik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Söz konusu yönetmelik, bakanlığın sorumluluğunda bulunan otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik usul ve esasları belirliyor.Buna göre, otomotiv ürünlerine yönelik PGD faaliyetleri kapsamında bakanlık; piyasaya ilk defa arz edilen yeni araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığı ve güvenli olup olmadığını denetleyerek, güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin ve gerektiğinde her türlü idari tedbiri almaya yetkili olacak.