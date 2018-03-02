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Yeni Samsung amiral gemisinin adı Galaxy olmayabilir

Samsung Mobile CEO’su, Mobile World Congress 2018 kapsamında basın mensuplarının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.

Yeni Samsung amiral gemisinin adı Galaxy olmayabilir
Güney Koreli Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı resmen görücüye çıkardı, teknoloji severlerle detayları paylaştı. Peki ya seneye çıkması beklenen telefonlar? Aslına bakarsanız evet, daha şimdiden bir sonraki modeller de merak ediliyor. Mesela isim konusu önemli? Seneye çıkacak olan modeller Galaxy S10 ve Galaxy S10+ mı olacak, yoksa farklı bir hamle gelebilir mi?

Samsung Mobile CEO’su DJ Koh’un dediklerine bakılırsa amiral gemisi serisi için bir isim değişikliği mümkün. MWC 2018’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koh, Galaxy markasının hala çok önemli olduğunu ve kendilerinde kalacağını belirterek sıradaki modellerde isim değişikliğinin olabileceğini dile getirdi. Tabii bunu şimdiden netleştirmek mümkün değil.

Öte yandan, içinde bulunduğumuz 2018 yılı itibarıyla Samsungtan özellikle katlanabilir ekranlı akıllı telefonların beklendiğini hatırlatalım. Zaten yetkililer de bu tip ekranlı ilk ürünlerin 2018 itibarıyla teknoloji severlerin beğenisine sunulmaya başlayacağını bildirmişti.


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