Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda başta terörle mücadele olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak toplantıya katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla MGK'da bulunacak. Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı toplantıda Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak.

MGK'da Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yer alıyor.

AA