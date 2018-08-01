Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısında terfiler ve atamalar ele alınacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR İLK KEZ YER ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısında ilkler de olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu toplantıya ilk defa katılacak, Hulusi Akar da Milli Savunma Bakanı olarak ilk defa bu toplantıda yer alacak. Hulusi Akar'ın ardından Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler toplantı masasındaki yerini alacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplantıya ilk defa katılacaklar arasında yer alıyor. 1 günde bitirilmesi beklenen toplantıda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra hayata geçirilecek.