Yeni Ssangyong Rexton G4 fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Güney Koreli otomobil üreticisi SsyangYong, yeni nesil Rexton G4 modeliyle Türkiye pazarında satışa çıktı. İlk olarak 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept olarak görücüye çıkan Rexton G4, artık markanın yeni temsilcisi. Tasarımı baştan aşağı değişen Rexton G4 artık daha modern ve daha sportif görünüme sahip.

İÇ MEKAN

Yeni Rexton G4, yolculuklarınızın daha keyifli geçmesi için gelişmiş bir multimedya sistemine yer verilmiş. Apple CarPlay ve Google Android Auto destekli 9.2 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran üzerinde araç içi işlemlerinizin tümünü ayarlayabilmeniz mümkün.

Uzun yolculukların daha az yorucu olması sağlanmak için her vücut tipine uygun ergonomik koltuklara yer verilmiş. Ayrıca ön kapı eşiklerinin ışıklandırılması ve kapı kaplamasının aydınlatılması gibi detaylarla araç daha şık hale getirilmiş.

GÜVENLİK

Ssyangyong Rexton gelişmiş güvenlik özellikleri donatılmış. 9 hava yastığı, savrulmayı önlemek için ESP sistemi, %10 ve daha fazla eğimli yokuşları inmenizi sağlayacak HDC sistemi ve park sensörleri gibi güvenlik önlemleri yolculuklar için hazır hale getirilmiş.

PERFORMANS

2.2 litrelik dizel motordan gücünü alan araç 181 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 185 km olan Rexton G4, 100 km’de ortalama 8.3 litre yakıt tüketiyor. Standart 4 tekerden çekiş sistemine sahip araç, rakiplerine adeta meydan okuyor.

4.850 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe ve 1.825 mm yüksekliğe sahip yeni Ssangyong Rexton G4, yaklaşık 2.1 ton ağırlığında. Ayrıca 5 veya 7 kişilik oturma kapasiteyle oldukça geniş.