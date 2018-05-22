Yeni tasarımlı ısıya dayanıklı cam biberonlar

Özel şekilli biberon emziğinin iç tasarımı sayesinde emziğin beslenme esnasında yapışmasını önleyerek akışkanlık sağlıyor ve kesintisiz konforlu bir beslenme sunuyor. Tamamen doğal içeriği ve kristal berraklığı görünümüyle annelerin tercih edeceği biberon, özel saf borosilikat camdan üretiliyor. +200 C ile -20 C ye kadar ısı değişikliklerine dayanıklılık gösteriyor.

Emzik ucundaki air sistem sayesinde beslenme esnasında oluşan hava kabarcıkları biberona dolarak bebeğin midesine gitmesini önlüyor ve gaz oluşumunun önlemesine yardımcı oluyor. Doğal içeriklerle el yapımı olarak üretilmiş olmasının yanı sıra akıtmayı önleyen, pratik kapak sistemine sahip cam biberonların; 120 ml, 180 ml ve 280 ml olmak üzere üç farklı boyu bulunuyor. Çok hafif ince cam tasarımı sayesinde de kolaylıkla taşınabiliyor. Alıştırma bardağı olarak da kullanılabilen cam biberonlar, geniş ağız bölümleriyle kolayca doldurulup temizleniyor.



