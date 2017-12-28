Yeni teknoloji, Galaxy S9 ile gelecek

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Kablosuz şarj denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de hiç şüphesiz Samsung olacaktır. Her ne kadar, kablosuz şarj özelliğini telefonlarına 2017 itibari ile getirmiş olsa da Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, bu teknolojiyi uzun yıllardır kullanıyor. Müşterilerine daha üstün bir teknoloji sunmak isteyen’un,ile eş zamanlı olarak yeni bir kablosuz şarj standı tanıtacağı iddia ediliyor.Geçen Nisan ayında yapılan etkinlikte deve’ın yanında, yenive yenikamera da tanıtılmıştı. Dolayısıyla bu sene de Samsung S9’un yanında bazı ekstralarla karşımıza çıkacaktır.Güney Kore kaynaklı bazı bilgilere göre,bu sene S9’la birlikte yeni bir kablosuz şarj istasyonu tanıtmayı planlıyor. Bu istasyonun muhtemelen’ın AirPower ünitesi gibi aynı anda birden fazla cihazı şarj edebilme özelliğine sahip olması umuluyor.Elbette bunlar şimdilik söylentiden ibaret. Muhtemelen, kalkıp Apple’ın AirPower ünitesini kopyalamayacaktır. Muhakkak üzerine artı özellikler katarak kullanıcıların karşısına çıkacaktır. Merakla bekliyoruz.