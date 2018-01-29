Yeni transfer Cyle Larin, Beşiktaş’ta kalıyor

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde ABD Ligi
ekiplerinden Orlando City
’den kadrosuna kattığı Cyle Larin
için teknik ekibin kararı belli oldu.
İlk etapta 22 yaşındaki forvetin bir Süper Lig
ekibine kiralanmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in, Mustafa Pektemek’in
takım çalışmalarında etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında bu fikrini değiştirdiği bildirildi.
Genç Kanadalı’nın bu hafta içerisinde lisansının çıkarılıp Bursaspor
’la oynanacak Süper Lig
karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Erdinç Şahin