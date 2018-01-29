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Yeni transfer Cyle Larin, Beşiktaş’ta kalıyor

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde MLS ekibi Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin için teknik ekibin kararı belli oldu.

Yeni transfer Cyle Larin, Beşiktaş’ta kalıyor
Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde ABD Ligi ekiplerinden Orlando City’den kadrosuna kattığı Cyle Larin için teknik ekibin kararı belli oldu.

İlk etapta 22 yaşındaki forvetin bir Süper Lig ekibine kiralanmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş’in, Mustafa Pektemek’in takım çalışmalarında etkili olmakta güçlük çekmesi sonrasında bu fikrini değiştirdiği bildirildi.

Genç Kanadalı’nın bu hafta içerisinde lisansının çıkarılıp Bursaspor’la oynanacak Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.


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