Yeni yıla girerken İstanbul'da trafik durumu

HALİÇ'TE YOĞUNLUK VAR

İşte yılbaşında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Haber Merkezi

İBB'nin trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul'da yılın son gününde trafik yoğunluğu şaşırttı. İstanbul'da saat 19:00 itibariyle trafiğin yüzde 24 düzeyinde olduğu izleniyor15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanırken Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Öte yandan Haliç Köprüsü üzerinde Bakırköy istikameti yönünde trafik yoğunluğu var.Ayrıca E-5 karayolunda önemli bir trafik yoğunluğu gözlenmezken, Anadolu yakası Kadıköy-Kartal yönünde aralıklarla yoğunluk yaşanıyor. TEM yolları ise Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yoğunluğun yaşanmadığı yerler arasında.