Yeni yılda annelere özel zam!



600 LİRAYA KADAR

SÜT PARASI DA VAR

RAPOR PARASI HESAPTA

Adem Özdoğan

Devletin annelere sağladığı destekler her geçen yıl artıyor. Bu artışta asgari ücret de etkili. Asgari ücretteki artışlar bu yıl doğum yapacak annelerin devletten daha fazla para almasını sağlayacak. Annelere yapılan başlıca ödemeler çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak öne çıkıyor.15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var.Doğum yapan kadınlara 2017’de 133 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ ödendi. Ocak itibarıyla bu tutar 149 liraya çıktı. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için veriliyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne ve sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var.Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2017’de en düşük 4424 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 5050 liraya çıktı. Brüt maaşı 3000 bin lira olan, 1 Ocak’tan sonra 7466 lira alacak. Para adınıza hesaba yatıyor. ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin. En yüksek ödeme ise 33 bin liradan, 38 bin liraya çıktı