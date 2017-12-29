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Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?

Yeni yıla iki gün kala 13 milyon emekli ile 3 milyon memuru zam heyecanı sardı. Herkes 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak zammı merak ediyor. İşte 3 farklı beklentiye göre hesaplanan yeni maaşlar

29 Aralık 2017, Cuma 00:55
Yeni yılda emekli ne kadar maaş alacak?
12 milyon emekliye zamda geri sayım başladı. SSK ve Bağkur emeklileri enflasyona dayalı zam alırken, memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirleniyor.

SSK ve Bağkur emeklileri bir önceki altı aydaki enflasyon oranında zam alıyor. TÜİK verilerine göre; Temmuz-Kasım döneminde enflasyon oranı yüzde 4.97 olarak gerçekleşti.


 SIFIR ÇIKSA BİLE

  Aralık ayında enflasyonun düşeceği öngörülse de aylık bazda artış beklentisi devam ediyor. Enflasyon artmayıp sıfır bile çıksa maaşlarda en düşük yüzde 5 zam olacak.

Ancak yüzde 6’ya çıkacağı yönünde de beklentiler var. Yüzde 5 olduğu varsayılırsa 1000 lira emekli aylığı alan SSK veya Bağkur emeklisinin maaşına 50 lira zam gelecek. Maaş arttıkça zam artacak.


 MEMURUN DURUMU

1.9 milyon memur emeklisinin maaş zammı ise toplu sözleşmede belirleniyor. Memur emeklilerine 1 Ocak’ta Temmuz’da olduğu gibi yüzde 4 zam yapılacak.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşacağı için Ocak’taki yüzde 4’lük maaşa yaklaşık yüzde 1’lik fark verilecek ve toplam zam yüzde 5 olacak. Bu durumda memur emeklisinin maaşında 90-270 lira arasında artış olacak.

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