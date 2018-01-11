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Yeni yılla birlikte tazminatlar arttı

Çalışanların gelecek garantisi olarak gördüğü kıdem tazminatında tavan arttı. Kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı yıllık 5 bin 1 lira 76 kuruş oldu

Yeni yılla birlikte tazminatlar arttı
Mevzuata göre, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Kıdem tazminatında bir tavan belirleniyor. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmıyor. Çalışanın geliri bu tavan tutarın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli oluyor. Ancak gelir bu tavan tutarın üstündeyse, maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanıyor. Yeni yılla birlikte tavan yükseldi.
 

5 BİN 1 LİRA 76 KURUŞTAN HESAPLANACAK


1 Ocak ile 30 Haziran arasında kıdem tazminatları yıllık en fazla 5 bin 1 lira 76 kuruştan hesaplanacak. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa da çalışılan her yıl için alınacak para 5 bin 1 lira 76 kuruş olacak.


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