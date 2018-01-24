Yeniden görülen 'kesik baş' davasında savcı müebbet istedi

9 AVUKAT SAVUNDU

SUSMAYI TERCİH ETTİ

BU DURUMDAN KİMSEYE BAHSETMEDİ

SAVCI ÖMÜR BOYU İSTEDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

Kesik baş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Mehmet Nuri Turan

Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015 tarihinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Yıldırım'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.Yerel mahkemeye gönderilen ve yeniden görülmeye başlanan dosyaya ilişkin davaya Yalvaç 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya sanık Nevin Yıldırım, Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Nurettin Gider'in annesi Zeynep ile eşi Kezban Gider ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Yıldırım'ı savunmak için İstanbul, Antalya, Adana ve İzmir barolarından kadın avukatlar ile çeşitli derneklere mensup kadınlar da geldi.Sanık Nevin Yıldırım'ın susmayı tercih ettiği duruşmada 9 avukat onun adına savunma yaptı. Avukat Oya Meriç Eyupoğlu, Nurettin Gider'in üzerindeki kıyafetlerde sanığa ait herhangi bir biyolojik iz, suç aleti bıçak üzerinde ise belirgin parmak izi bulunmadığını belirterek, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi dikkate alındığında, müvekkilin bu eylemi hiç gerçekleştirmediği sonucuna ulaşılabilir" dedi. Avukat Eyupoğlu, Yıldırım'ın soruşturma ve yargılama safhasında birçok kez rapor için çeşitli hastanelere gönderildiğini belirterek, "Bu aşamada tecavüze uğrayıp uğramadığı hususunda bir rapor alınması değerlendirilmemiştir" diye konuştu.Diğer avukat Deniz Bayram ise Nurettin Gider ile Nevin Yıldırım arasında hiyerarşik durum olduğunu, bu nedenle sanığın tecavüze uğramasına rağmen durumdan hiç kimseye bahsedemediğini, bu nedenlerle de soruşturmanın en baştan yapılmasının davanın seyrini değiştireceğini ileri sürdü.Savunmaların ardından mahkeme heyeti mütalaa istedi. Savcı, cinayetin Nevin Yıldırım tarafından işlendiğine dair kuvvetli deliller bulunduğunu, bu nedenle sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mütalaaya katılmadığını söyleyen Nevin Yıldırım, "Ben gönüllü olarak ve isteyerek Nurettin Gider ile ilişkiye girmedim. Benim duruşmalarda güldüğüm daha önce ifade edilmiştir. Ancak ben duruşmalarda psikolojik hal ve istem dışı olarak ve yalan beyanlar karşısında gülümsemişimdir. Başka bir amacım yoktur" dedi.Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verip duruşmayı erteledi.Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)