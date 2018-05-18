ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından Filistin'de protesto gösterileri düzenlenmiş İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu katliamın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yenikapı'da Filistin için miting kararı almıştı. Saat 16.00'da Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak miting öncesi hazırlıklar yapıldı. Filistin halkına destek mitingi için alana “Zulme lanet, Kudüs’e destek” yazılı büyük bir sahne kuruldu. Sahnenin iki yanına da “İnsanlık adına İstanbul ayakta” yazıları asıldı. Miting için afiş ve broşürler dağıtıldı. Mitingde de ayrıca katılımcılara Türk ve Filistin bayrakları dağıtılacağı belirtildi. Saat 16.00’da başlayacak mitingde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenecek.

BAHÇELİ DE KATILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklama ile mitinge katılacağını, “Yarın Yenikapı’da düzenlenecek ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız” diyerek duyurdu.