Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan "Zulme lanet, Kudüs'e destek" mitingi için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için ise Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferleri artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mitinge ulaşım hakkında yaptığı açıklamada, "Kazlıçeşme Metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri konulmuştur. 14:00’ten itibaren alanına vatandaşlarımız bu araçlarla taşınacaktır. Deniz yolu ile mitinge gelecekler doğrudan alana ulaşabilecek ve yine metro ve metrobüs ile mitinge ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Yenikapı Metro istasyonundan miting alanına ulaşabilecekler.

Hem trafik yoğunluğu yaşanmaması hem de miting alanına rahatlıkla ulaşılması adına toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmekte ve miting alanlarına özel araçlarıyla ulaşmak isteyen vatandaşların çevre semtlerde bulunan otoparklara araçlarını bırakarak miting alanına ulaşım sağlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.