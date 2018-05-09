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'Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston' projesi TÜBİTAK Türkiye finallerinde

TED Malatya Koleji Ortaokulu öğrencisi Artun Dumlupınar "Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerine katıldı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:11
'Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston' projesi TÜBİTAK Türkiye finallerinde
TÜBİTAK Türkiye Finalleri Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde başladı.

TED Malatya Koleji Ortaokulu öğrencisi Artun Dumlupınar finallere, TÜBİTAK 12.Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Birinciliği elde eden "Yenilenebilir Enerjili Akıllı Baston" projesiyle katıldı.
 
Elemeleri geçen toplam 12 projenin katıldığı yarışmada fizik alanındaki projesiyle boy gösteren TED Koleji öğrencisi Artun Dumlupınar ve danışman öğretmen Zeynep Durmuş projesiyle katılımcıların dikkatini çekmeyi başardı.
 
 


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