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Yepyeni bir Fi macerası Serenay Sarıkaya ile başladı!

Güçlü kadrosuyla yüksek izlenme oranlarına sahip Fi Çi hayranlarına Puhu TV'den sürpriz bir haber geldi. Fi Çi final yapmaya hazırlanırken Fi Macerası isimli bir belgesel başladı. Belgeselde dizsinin yayınında ve yapımda emeği geçen herkes Fi dizini anlatacak. Fi Macerası birinci bölümde Serenay Sarıkaya duygularını dile getirdi. İşte o açıklama... 

09 Şubat 2018, Cuma 11:14
Yepyeni bir Fi macerası Serenay Sarıkaya ile başladı!
Puhu TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Fi Çi'nin, final tarihi için sayılı günler kalması sebebiyle hayranlarının büyük bir üzüntü içerisinde olmasının ardından bu kez de yeni bir açıklamaya imza atarak izleyicisini sevindirecek gelişmelere yer verdi. Puhu TV, resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla izlenme rekorları kıran yepyeni bir Fi macerası başlayacağının açıklamasında bulundu. Puhu TV'nin dizinin tutkunlarına özel gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda, her bölümünün soluk soluğa izlendiği Fi dizisinin belgeselinin izleyicilerle buluşacağının müjdesi verildi. Bu belgeselde, Fi dizisinin tüm oyuncular ve yapım ekipleriyle yapılan röportajlar ve kamera arkası görüntüler yer alacak. Fi yeni sezon Çi dizisinin finaline doğru başlayacak yepyeni Fi macerası ilk olarak Serenay Sarıkaya ile başladı. Fi macerasının belgeselinde dizide yer alan tüm oyuncu kadrosu ve yapım ekipleri izleyicisini ekrana kilitleyen Fi dizisini anlatacak.

YEPYENİ BİR Fİ Çİ MACERASI SERENAY SARIKAYA İLE BAŞLADI!

Fi Çi dizisinin tüm oyuncular ve yapım ekipleriyle yapılan röportajların, kamera arkası görüntülerinin yer alacağı belgesel Fi Macerası'nın birinci bölümü Serenay Sarıkaya ile başladı. Fi Çi dizisine Duru karakteriyle hayat veren Serenay Sarıkaya’nın duygularına yer verdiği bir video yayınlandı. Serenay Sarıkaya bu projeyi çok özleyeceğinin altını özellikle çizerek, ‘’Duruyu çok yıprattılar kendi inandıkları şey için. Erkekler arasında gitti geldi. Sahneye bu kadar düşkün olmasının sebebi bu. Çok fazla insan kızgın muhtemelen tüylerimi diken diken eden sahne şey... Kesinlikle çok özleyeceğim bir iş!’’ şeklinde ifadelere yer verdi.

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