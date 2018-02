Yer çekimine meydan okuyanların yarışması başlıyor

BAŞVURUDA SON GÜN 13 MART

Senim Tanay

Red Bull, 2004’ten beri dünyanın en iyi B-boy’larını seçiyor. Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışması olarak görülen Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor.Bu yıl İsviçre’de düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek isim İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Türkiye Cyhper’da seçilecek. 17-18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek yarışmada muhteşem break dans şovlarının dışında atölyeler ve DJ performansları da yer alacak.Red Bull BC One Türkiye’ye katılarak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etmek isteyen B-boy’lar başvurularını 13 Mart’a kadar www.redbull.com.tr/bcone adresinden yapabilecek.