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Yer çekimine meydan okuyanların yarışması başlıyor

İlk kez 2004 yılında İsviçre’nin Biel kentinde düzenlenen Red Bull BC One dünyanın en prestijli break dans şampiyonası olarak anılıyor. Geçen 14 yıllık sürede yeni şampiyonlar çıkartan, yer çekimine meydan okuyan b-boylara ev sahipliği yapan yarışma 2018’de Türkiye’de 16-17 Mart 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek

23 Şubat 2018, Cuma 14:32
Yer çekimine meydan okuyanların yarışması başlıyor
Red Bull, 2004’ten beri dünyanın en iyi B-boy’larını seçiyor. Dünyanın en prestijli teke tek break dans yarışması olarak görülen Red Bull BC One 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor.



Bu yıl İsviçre’de düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek isim İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Türkiye Cyhper’da seçilecek. 17-18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek yarışmada muhteşem break dans şovlarının dışında atölyeler ve DJ performansları da yer alacak.

BAŞVURUDA SON GÜN 13 MART

Red Bull BC One Türkiye’ye katılarak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etmek isteyen B-boy’lar başvurularını 13 Mart’a kadar www.redbull.com.tr/bcone adresinden yapabilecek.

 


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