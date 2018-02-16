Yerde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kırtasiye çalışanı, iş yerinin önünde bulduğu 17 bin 115 lirayı sahibi olan yaşlı kadına teslim etti. 75 yaşındaki Nafize Gün, 'Bu benim hastane paramdı. Artık ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun' dedi

16 Şubat 2018, Cuma 17:50
Yerde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti
Zonguldak Çaycuma'da Murat Arslan isimli kırtasiye çalışanı, iş yerinin önünde rafları düzelttiği sırada yerde bir cüzdan fark etti. Arslan, sahibini öğrenmek için açtığı cüzdanda 17 bin 115 lira olduğunu görünce Çaycuma Belediyesi’ne müracaat ederek kayıp parayla ilgili anons yapılmasını istedi.


BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI


Yapılan anonsların üzerine parayı bulan Arslan’ın çalıştığı iş yerine gelen Nafize Gün (75), cüzdanın kendisine ait olduğunu söyleyerek teslim aldı.


 

'ARTIK EBEDİ, MANEVİ OĞLUMSUN'


Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeden yapılan anons üzerine Murat Arslan’a ulaştığını anlatarak, "Cüzdanı cebimin içerisine koydum zannettim. Ben farkında değilim, meğer yere düşmüş. Sol kolum çok ağrıyor. İstanbul’da özel bir hastaneye doktora gideceğim. Bu parayı da tedavimde kullanmak için çektim. Parama kavuştuğum için çok sevinçliyim" diye konuştu.





Nafize Gün, Arslan’a, "Artık ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun." diyerek teşekkür etti.

AA


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