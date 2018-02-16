Yerde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim etti



BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPILDI

'ARTIK EBEDİ, MANEVİ OĞLUMSUN'

Yusuf Cevahir

Zonguldak Çaycuma'da Murat Arslan isimli kırtasiye çalışanı, iş yerinin önünde rafları düzelttiği sırada yerde bir cüzdan fark etti. Arslan, sahibini öğrenmek için açtığı cüzdanda 17 bin 115 lira olduğunu görünce Çaycuma Belediyesi’ne müracaat ederek kayıp parayla ilgili anons yapılmasını istedi.Yapılan anonsların üzerine parayı bulan Arslan’ın çalıştığı iş yerine gelen Nafize Gün (75), cüzdanın kendisine ait olduğunu söyleyerek teslim aldı.Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeden yapılan anons üzerine Murat Arslan’a ulaştığını anlatarak, "Cüzdanı cebimin içerisine koydum zannettim. Ben farkında değilim, meğer yere düşmüş. Sol kolum çok ağrıyor. İstanbul’da özel bir hastaneye doktora gideceğim. Bu parayı da tedavimde kullanmak için çektim. Parama kavuştuğum için çok sevinçliyim" diye konuştu.Nafize Gün, Arslan’a, "Artık ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun." diyerek teşekkür etti.