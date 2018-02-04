Yere düşünce dili boğazına kaçtı, hastanede öldü



DİLİ BOĞAZINA KAÇMADAN ÖNCE BAŞINA YUMRUK DARBESİ ALMIŞ

Can Hakman

Olay, gece saatlerinde, Mithatpaşa Caddesi Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kocaağa, bir restoranda yemek yedikten sonra mekandan çıkarken, bilinmeyen nedenle yere düştü. Bu sırada, dili boğazına kaçan Kocaağa'ya çevredekiler müdahale etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kocaağa, ambulansla'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocaağa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Öte yandan yere düşmeden önce kimliği belirsiz kişilerle tartışan ve yaşanan arbede sırasında başına yumruk darbesi aldığı öne sürülen Kocaağa'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından'na kaldırıldı. Bekar olan ve gıda sektöründe çalışanZiraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'nın oğlu Ahmet Kocaağa'nın kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Kocaağa'nın ölümünde, arbedenin etkisinin olup, olmadığının araştırılacağı bildirildi.Ahmet Kocaağa'nın cenazesinin,'te ikindi vakti, Yolcuüstü Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.DHA