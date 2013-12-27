Yerel seçimlerde Kürtçe reklam yapılamayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 21 Aralık'ta yayınladığı kurallara göre; Demokratikleşme paketinde yer alan 'Kürtçe propaganda serbestliği' yasalaşmış olsa bile Anayasa'nın 67'nci maddesine göre bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı için, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi reklamlarda 'Kürtçe' kullanılamayacak.

1 Ocak'tan 28 Mart gecesine kadar uygulanacak kurallar şöyle:

1- Medya kuruluşları 1 Ocak 2014'ten oy verme gününden önceki yirmidört saate kadar (28 Mart 2014, saat 24:00) siyasi reklam yayınlayabilecek.

2- Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe kullanmaları zorunlu olacak.

3- Demokratik bir seçim yapılabilmesi için, medya kuruluşları siyasi parti ve adaylara reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranacak.

4- Siyasi reklam yayınları Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkelere ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5., 6. ve 7. maddelerinde yer alan yayın hizmeti ilkelerine uygun olacak.

5- Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde; istekliler arasında kur’a çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamların tespit edilmesi, yayın dışında kalan veya kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

6- Medya hizmet sağlayıcılarının, yayınlayacakları siyasi reklamların 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olduğuna ve reklamlardan ayrı olarak siyasi reklam kuşağı düzenleyemeyecek.

7- Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik gösteremeyecek.

8- Seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden yayın yasaklarının başlayacağı oy verme gününden önceki son yirmidört saate kadar (28 Mart 2014, saat 24:00) olan sürede medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanacak siyasi reklamların Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.

9- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ulusal düzeyde yayın yapan bütün özel radyo ve televizyon kanalları ayrım gözetilmeden izlenerek siyasi reklam yayın ilkelerine aykırılığının tespiti halinde düzenlenecek raporların, seçim dönemi içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca değerlendirilip, her haftanın perşembe günü saat 17:00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunulacak.

10- Yerel radyo ve televizyonların siyasi reklam yayın ilkelerine aykırılığının tespit edilmesi halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek olan raporlar yayın kuruluşunun merkezinin bulunduğu yerdeki ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilecek.