Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A
'nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla ROKETSAN
ve ASELSAN
tarafından Aksaray
'da başarıyla gerçekleştirildi.
Tamamlanan testlerde HİSAR-A Projesi
'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.
Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi.
HİSAR-A
İHA FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR
ve HİSAR-O
, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor.
Söz konusu tehditleri HİSAR-A
15 kilometre, HİSAR-O
25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.
Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme ve test sürecine başlandı.
HİSAR
ROKETSAN ve ASELSAN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN
ve ROKETSAN
tarafından Aksaray'da gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, HİSAR
projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi.
HİSAR
TEST ATIŞLARI BAŞARILI OLMUŞTU
projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve atışlı testler gerçekleştirildi.
Yüksek manevra yapan HİSAR
füzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin beklentileri karşıladığı kampanyada, ilk defa HİSAR
sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı.
Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak, hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.
HİSAR
100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI
alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN
'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.
Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN
sorumluluğunda yapılıyor.
HİSAR
sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu ROKETSAN
üstleniyor.
HİSAR
'lar, başta TÜBİTAK SAGE
, METEKSAN
Savunma, FNSS
, Koluman
, Savronik
, YALTES
, SDT
olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.
Can Hakman