Yerli füze HİSAR-A'nın test atışı başarıyla gerçekleştirildi



İHA FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR



ROKETSAN ve ASELSAN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ



TEST ATIŞLARI BAŞARILI OLMUŞTU



100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

Can Hakman

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nın test füzesi atışı, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıylavetarafından'da başarıyla gerçekleştirildi.Tamamlanan testlerde'nin kontrol test füzesi, ateşlendikten sonra başarılı şekilde füze fırlatma sisteminden ayrıldı. İtki vektör kontrolünde programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden test füzesi, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra uçuşunu tamamladı.Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi.ve, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor.Söz konusu tehditleri15 kilometre,25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme ve test sürecine başlandı.sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımlarıylavetarafından Aksaray'da gerçekleştirildi.Bu kapsamda,projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi.projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve atışlı testler gerçekleştirildi.Yüksek manevra yapanfüzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin beklentileri karşıladığı kampanyada, ilk defasistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı.Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak, hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri,'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümlerisorumluluğunda yapılıyor.sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunuüstleniyor.'lar, baştaSavunma,olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.