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Yerli insansı robotlar "oyun havası"na girdi

Konya'da bir yazılım firması bünyesindeki AkınRobotics tarafından üretilen yerli insansı robot ADA GH5'ler, "Erik Dalı" oynuyor, mangal yapıyor, ev işlerine yardım ediyor

16 Şubat 2018, Cuma 15:42
Yerli insansı robotlar
Yerli robotlar havaalanları, eğitim kurumları, hastaneler, otogarlar, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanı sıra konser, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda görev alabiliyor. İnsansı robotlar ayrıca ürün tanıtma, broşür dağıtma, plaket takdimi, yol gösterme ve tezgahtarlık ile evlerde temizlik, yemek yapımı, çay demleme, çiçek sulama gibi işleri yapabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra koreografi eşliğinde dans edebilme özelliğine sahip ADA GH5'ler, Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde, birbirleriyle bağlantı kurup senkronize olarak, Ankara oyun havası olarak bilinen "Erik Dalı" oynayabiliyor, mangal yapabiliyor.

"Türk mutfağına uygun yemekler hazırlayabiliyor"




Ada GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini vurgulayan yetkililer, "Robotları, alışveriş merkezlerinde bir stantta ürün tanıtırken görebilirsiniz. Ayrıca bu robotlar, havalimanlarında yol gösterici, bilet kesici görevleri alabiliyor, hasta bakıcı olabiliyor, hasta ile diyalog kurabiliyor, hastaya ilaç servisi yapabiliyor." diye konuştu.

İnsansı robotların kreşlerde de kullanılabileceğine değinen Akın, robotların çocuklara hem öğretmen hem oyun arkadaşı olabileceğini belirterek, "ADA'ları çok yakında ülkemizin birçok noktasında görebileceğiz." dedi.

AA


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