Yerli otomobil için ilk yer tahsisi: Şarj ünitesi Erzurum’da üretilecek



FABRİKA İÇİN YER BAKTI



"BÜYÜK YATIRIMLARIMIZ OLACAK"



"YÜZDE 30 ENERJİ İNDİRİMİ SÖZÜ VERDİLER"

"ELEKTRİKLİ ARAÇ AKSAMI GETİRİLSİN"

Gizem Yetil

ile birlikte Erzurum’a gelen GERSAN Elektrik A.Ş. Yönetim Kurumu Üyesi Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, valilik, belediye ve Atatürk Üniversitesi rektörlüğünü ziyaret etti.Milletvekili Ilıcalı ile birilkte Birinci Organize Sanayi Bölgesine giden Temur burada kuracakları fabrika için yer baktı. Erzurum’a, 30 milyon dolarlık bir yatırım yaparak burada yerli otomobiller ve Türkiye ile dünyadaki elektrikli şarj ünitelerini yapmaya karar verdiklerini ifade eden Temur şunları söyledi:"Erzurum’da araç şarj ünitelerini yapmaya 9 ay önce karar verdik ve borsaya bildirdik. Fakat yer temini noktasında düşüncelerimiz vardı. Daha sonra Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın ısrarı üzerine Erzurum’a bir nebze faydamız olsun diye yatırım yapma nokasında yönetim kurulu böyle bir karar aldı. İlk etapta Erzurum’a 150 ila 200 istihdamla başlamak istiyoruz. Daha sonra büyük yatırımlarımız olacak" dedi.Temur sözlerine şöyle devam etti, "Valimizle birlikte toplantı yaptık. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştük. İnşallah burada bugün yer ve zemin bakmak için incelediğimizde minimum bir nokta olması şartına rağmen böyle bir yerde bir an önce yatırımı başlatmak istiyoruz. Tesla ile yaptığımız stratejik iş ortaklığımızda dünyaki elektrikli araçların şarj ünitesi de bulunmakta. Çok kısa bir zamanda Erzurum’da yapmayı taahhüt ediyorum. Valimiz, belediye başkanımız yapacağımız yatırımdan sonra harcayacağımız elektrik, doğalgaz ve vb bu tür enerjilerde yüzde 30 indirimli kullanabileceğimizi bu noktada söz verdiler. Vatana millete hayırlı olsun."Ensar Temur, Türkiye’de üretilecek olan elektrikli aracın da birkaç aksamının Erzurum’a getirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Ensar Temur, "Çünkü sadece şarj ünitesi burası için az görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayın 16’sında ziyaret edeceği Erzurum’da bir başka aksamları da buraya getirirse daha da mutlu oluruz" dedi.