Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Yerli otomobil projesinde CEO açıklaması ertelendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi

Yerli otomobil projesinde CEO açıklaması ertelendi
Kamuoyunda yerli otomobil olarak bilinen otomobil üretim projesinde gözler 11 Mayıs tarihine çevrilmişken yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak projenin isminin, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’sunun yarın açıklanması bekleniyordu. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye'nin Otomobili projesinde şirket sözleşmesi ve CEO açıklamasının ertelendiğini bildirdi.

Özlü haberi şu sözlerle duyurdu:

"Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ne kadar... Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var. Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Petrol ithalatı 2017'de 42,7 milyon ton oldu

Petrol ithalatı 2017'de 42,7 milyon ton oldu
10 Mayıs: Dolar ne kadar? Euro kaç para? Altın fiyatları

10 Mayıs: Dolar ne kadar? Euro kaç para? Altın fiyatları
Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir

Küresel borç seviyesi çöküşe neden olabilir
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Düştü mü? Ev alacaklara müjde

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu? Düştü mü? Ev alacaklara müjde
Kuyumcularda Anneler Günü hareketliliği

Kuyumcularda Anneler Günü hareketliliği
Son dakika: Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdü

Son dakika: Ziraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdü
Koç Holding'den 1.1 milyar lira kâr

Koç Holding'den 1.1 milyar lira kâr
Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber

Salih Bayraktar'dan Sarıyer halkına müjdeli haber
Konut kredisi faizleri düşüyor! Rekor gelebilir

Konut kredisi faizleri düşüyor! Rekor gelebilir
Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu

Netaş'ın Çinli ortağının faaliyetleri durdu
'Kripto İmparatorluğu' kurmaya hazırlanıyor

'Kripto İmparatorluğu' kurmaya hazırlanıyor