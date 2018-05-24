Yerli para çağrısı

GÜN İÇİNDE BİRÇOK REKOR

Dolar dün 23 dakika içinde birden fazla rekor kırdı. Saat 10.41’de 4.80 civarında olan dolar 11.04’te 4.92 oldu. 11.18’de tekrar 4.80’e indi. 1 günlük değer artışı yüzde 5’e yaklaştı. Bu, 2008’deki finansal krizden sonra en büyük günlük kayıp oldu.

BAKAN İŞARETİ VERDİ

Yükseliş devam ederken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası’na “İlgili kurumlar sorumluluklarını gecikmeden yerine getirmeli” çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten 19.12’de şu açıklama geldi:

8 DAKİKADA KARAR ÇIKTI

“Yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi.” Merkez Bankası, bu açıklamadan 8 dakika sonra faizi yüzde 3 arttırarak yüzde 13.50’den 16.50’ye çıkardı. Yabancı yatırımcının gelmesini teşvik edecek bu karar sonrası, 4.84 olan dolar 4.55’e, 5.67 olan euro 5.33’e indi.