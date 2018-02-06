Yerli turistler tatillerinin yalnızca yüzde 7'sini otelde geçiriyor



KONAKLAMALARIN SADECE YÜZDE 7'Sİ OTELLERDE

SEYAHAT BAŞI HARCAMA 540 LİRA

Adem Özdoğan

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.1 artarak 33 milyon 16 bin seyahat olarak gerçekleşti.Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 357 milyon 298 bin geceleme yaptı. Bu gecelemelerin yüzde 7’sine karşılık gelen 25 milyon 196 bin geceleme "otellerde" geçirilirken, toplam gecelemelerin yüzde 65.8’ine karşılık gelen 234 milyon 991 bin geceleme "arkadaş, akraba evinde" ve gecelemelerin yüzde 20.8’ine karşılık gelen 74 milyon 270 bin geceleme de "kendi evi" olarak belirtilen yazlıklar, yayla evleri gibi yerlerde yapıldı. TÜİK verilerinde, toplam gecelemelerin yüzde 6.4’üne karşılık gelen 22 milyon 841 bin geceleme için bir konaklama türü belirtilmedi.TÜİK verilerine göre, bu seyahatlerde ortalama geceleme sayısı 10.8 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 540 lira oldu ve seyahate çıkanların yaptıkları seyahat harcamaları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16.1 artarak 17 milyar 831 milyon liraya çıktı.Bu harcamaların yüzde 88.8’ine karşılık gelen 15 milyar 832 milyon lirasını kişisel harcamalar, yüzde 11.2’sine karşılık gelen 1 milyar 998 milyon lirasını da paket tur harcamaları oluşturdu.Seyahate çıkış nedenleri arasında, "yakınları ziyaret" yüzde 62.6 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 31.3 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada da yüzde 3.4 ile "sağlık" yer aldı.