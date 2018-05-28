Yerli üretimde çıtayı yükseltti, yabancı ziyaretçide rekor kırdı

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ekipmanlarının gelişiminde ve sektörün ticari hacminin artmasında önemli rol oynayan İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı -IDEX İstanbul Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) ile CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ile iş birliğinde organize edildi. Dev etkinlik, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çakır ve TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim’in katılımı ile yapıldı.

YABANCI ZİYARETÇİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türk dental sektörünün uluslararası alandaki tek fuarı olan IDEX İstanbul, fuar komitesinin yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları ziyaretçi rekorunu da yanında getirdi. Yabancı ziyaretçi konusunda bir yıl öncesine göre yüzde 30’luk artış kaydedilen etkinlikte Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı kapsamında Avrupa, Balkanlar, Körfez Ülkeleri, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere 60 ülkeden 1.645 profesyonel ağırlandı. Yurt dışından gelen alıcılarla, Türk üreticiler ikili görüşmeler yaparak yeni iş bağlantıları kurdu.

'SEKTÖR HACMİNİ 1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARACAĞIZ'

Dental malzeme sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, “Sektörde toplam ticaretin yüzde 85’i ithalat üzerinden yapılıyor. Yerli üretim yüzde 15 seviyelerinde. IDEX fuarı, yerli üretim payının artması konusunda ciddi rol sahibi. Şu anda 500 milyon dolar olan sektör büyüklüğünü orta vadede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisindeyiz. Yerli üretimde her geçen yıl gelişim kaydediyoruz. Bu büyümeyi, daha az dışa bağımlı olarak gerçekleştirebilirsek, cari açığımızı kapatma konusunda ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamış olacağız” dedi.



