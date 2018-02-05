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Yerli WhatsApp geliyor (PTT Messenger)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ daha sonra 'yerli WhatsApp' hakkında bilgi verdi

05 Şubat 2018, Pazartesi 21:32
Yerli WhatsApp geliyor (PTT Messenger)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Bozdağ, 'Yerli haberleşme platformu yaptık.


İLK TESTİ BİNALİ YILDIRIM YAPTI


Yerli WhatsApp gibi düşünülebilir. Bu platform gözetleme-dinleme yapmamaktadır. Uygulamanın ilk testini Başbakan Yıldırım, Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak yapmıştır.



Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak.

Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme' dedi.  

İHA

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