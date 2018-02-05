Yerli WhatsApp geliyor (PTT Messenger)



İLK TESTİ BİNALİ YILDIRIM YAPTI

Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi

Haber Merkezi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Bozdağ, 'Yerli haberleşme platformu yaptık.Yerli WhatsApp gibi düşünülebilir. Bu platform gözetleme-dinleme yapmamaktadır. Uygulamanın ilk testini, Hatay'daki'ne bağlanarak yapmıştır.Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak.Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme' dedi.İHA