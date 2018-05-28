Yerli yolcu uçağı geliyor

Termoplastikten yapacakları 100 kişilik yolcu uçağıyla ilgili yatırım kararının yönetim kurulundan çıktığını açıklayan Kotil, "Ana yatırım planına alındı. Şimdilik küçük küçük çalışıyoruz” dedi. Kotil, savunma sektöründe olduklarını ancak sivil bir ayakları da bulunduğunu dile getirdi.

Henüz yolcu uçağı yapmıyoruz ama 5 yıl içerisinde savunmaya dönük olan uçakların mühendislik tasarımını, mimari çalışmasını tamamlıyoruz. Bittikten sonra elimize yaklaşık 2 bin mühendis kalıyor. İşte o zaman biz de kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız.

BÜYÜK BİR PAZAR BULABİLİRİZ

Hürriyet'in haberine göre; Kotil, dünyada 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı olduğunu belirterek "Şu anda hem Airbus'ta hem de Boeing'de yeni nesil uçak arayışı sürüyor. Sektörde 100 koltuklu yeni bir uçağa ihtiyaç var. Bu uçak kompozit yapılacak." dedi.

Kompozit uçakların termosetten yapıldığını söyleyen Kotil, yeni kompozit teknolojisi termoplastiğin daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik olduğunu ancak henüz bu malzemeden uçak bulunmadığını ve gelişme aşamasında olduğunu vurguladı. Kotil, Airbus ve Boeing'in bu malzeme üzerinde çalıştığının altını çizdi ve yerli yolcu uçağı için de TAI'nin çalışma takvimini açıklayarak şu ifadeleri kullandı.

"5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter. Termoplastikten yapacağımız 100 kişilik uçağın koltuk-kilometre gideri, daha da küçük olursa, çünkü bu durumda az yolcuyla küçük havalimanlarına gidip gelebiliyorsunuz, bu durumda büyük bir pazar bulabiliriz. TAI'nin en heyecanlı projesi şu anda yerli yolcu uçağı"

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OYUNCU

Bu yıl 2 milyar dolar ciroyu hedeflediklerini geçen yıl 1.47 milyar dolar konsolide ciroları bulunduğunu söyleyen Kotil, hedeflerinin 10 yılda bu şirketi 10 milyar dolar ciroya getirmek olduğunu vurguladı.

Kotil, "Çünkü, şirketler yılda 10 milyar dolar ciro yaptığı zaman havacılık endüstrisinde ilk 10'a girer. Mühendis sayımız da 10 bini geçiyor bu dönemde. Şu an 7 bine yakın toplam çalışanımız var. Hedef 22 bin kişilik, yılda 10 milyar dolar ciro yapan bir şirket olmak. Bu da bizi Avrupa'da en azından üçüncü büyük oyuncu yapar” dedi.

Bu hedefe ulaşmak için daha çok yetenekli mühendise ihtiyaçları olduğunu kaydeden Kotil, YÖK'le, 16 üniversiteyle bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

"Üniversite, öğrencisini işe alacak, yani SGK'sını ödeyecek, benle yaptığı protokolle de öğrencisi bizde çalışacak. Üniversite, öğrencinin SGK'sını öderse çok tutmuyor, çünkü devlet öğrencinin sağlık giderlerini karşılıyor. Dolayısıyla, ben bu kişiyi işe almadan işe almış oluyorum. Şu anda 600 stajyer mühendisimiz, 200 de stajyer teknisyenimiz var. Öğrenciyken yetiştiriyoruz" diyen Kotil, genç mühendislerin, 5-10 yıl TAI gibi bir yerde çalıştığı zaman, kendi başına üretebilecek kapasiteye geldiğini söyledi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA 3 BİN MÜHENDİS

Temel Kotil, "Dünyada şu anda 5. nesil savaş uçağı olan ülkeler yalnızca ABD, Rusya ve Çin. Başka kimsenin 5. nesil uçağı yok. Bu açıdan Milli Muharip Uçağı (MMU) bizim için çok önemli ve büyük bir proje. Bize bir numara büyük ama problem yok. Altyapıyı kuruyoruz. Yurtdışından tecrübeli mühendisler getiriyoruz. Milli Muharip ekibine özel bir bina yapıyoruz. Bu binada 3 bin mühendis tümüyle bu proje için çalışacak. 2029'da teslim ediyoruz. 2031'de de bütün işlemlerini bitiriyoruz” dedi.