Diario Sport'ta yer alan habere göre, iki kulüp 32 milyon euro karşılığında anlaştı ve 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Yerry Mina'nın adı daha önce Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve İngiliz ekibi Manchester United ile anılmıştı.

23 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu 2017-2018 sezonunda Barcelona formasıyla 6 karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapma başarısı göstermişti.

Yerry Mina, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda adından sıkça söz ettirmişti.

Öte yandan Everton, Barcelona'dan Lucas Digne'yi de transfer etmişti. (Ajansspor)