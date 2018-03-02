Yeşil Yatırım Holding hisseleri ana pazarda

'35 KAT ARTTI'

Senim Tanay

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin paylarının yakın izleme pazarından ana pazara geçmesi için yapılan başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren ana pazarda işlem görmeye başlamasına karar verildi.Bu çerçevede şirket payları, yakın izleme pazarında işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, ana pazarda B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil konuyla ilgili açıklamasındadedi.