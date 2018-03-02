Yeşil Yatırım Holding hisseleri ana pazarda

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin paylarının yakın izleme pazarından ana pazara geçmesi için yapılan başvuru, Borsa İstanbul tarafından değerlendirilerek şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren ana pazarda işlem görmeye başlamasına karar verildi.
Bu çerçevede şirket payları, yakın izleme pazarında işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, ana pazarda B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.
'35 KAT ARTTI'
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil konuyla ilgili açıklamasında "Köklü ve güçlü bir holding olarak vizyonumuzu; faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde ulusal ve uluslararası çevreyi siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve kurumsal boyutlarıyla ortak yararları doğrultusunda etkileme gücüne sahip, sektördeki diğer firmalara örnek olabilecek ve toplumda kabul gören lider bir kuruluş olmak şeklinde belirledik. Yeşil Yatırım Holding A.Ş’nin son bir yıldaki kapanış rakamları 1.03’ten 35,80’e çıkarak 35 kat artmıştır"
dedi.
Senim Tanay