Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, insan onurunu ve saygınlığını temel alarak toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için 1920 yılından bu yana faaliyet gösteren Yeşilay'ın 72. Dönem Olağan Genel Kurulu, Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı.

Başkanlık görevini 3 yıldır sürdüren Prof. Dr. Mücahit Öztürk, ikinci kez oy birliği ile genel başkan seçildi. Yönetim Kurulu'nda avukat Osman Baturhan Dursun, Dr. Mehmet Dinç, Dr. Esra Albayrak, Ahmet Kaan, Hatice Saadet Kalyoncu, Çetin Dönmez, Doç. Dr. Hakan Ertin, Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Mahmud Esad Arar, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Emine Ahmetoğlu ve Müşerref Pervin Tuba Durgut yer aldı.

"PEK ÇOK PROJEYE İMZA ATTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesinin yerelden globale taşındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 3 yılda toplumumuzla gençlerimizle daha çok kucaklaşarak, onları zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan koruma ve kurtarmayı hedefleyen pek çok projeye imza attık. Yeşilay'ın önleyici ve koruyucu çalışmalarını, rehabilitasyonla birlikte sonuca dönük adımlar ve projelerle desteklemeye özen gösterdik. Bağımlılıkla mücadelemizi, Türkiye'nin 81 ilinde sürdürmenin yanı sıra uluslararası alana taşıyarak dünyanın rol model olarak gösterdiği çalışmalara imza attık.

Yeşilay'ı 100. yılında bağımlılıkla mücadelede dünyada lider sivil toplum kuruluşu vizyonuyla hareket ettiğimiz çalışmalarımızla, bu yolda tüm gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve ailelerimizle yan yana umut dolu bir geleceğe hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Yeşilay'ı 100. yılına taşıyacak 72. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AA