Yeşilçam'ın kalbe dokunan yönü

'YEŞİLÇAM SOSYAL İÇERİKLİ BİR BAKIŞ AÇISI'

Elif Bayram

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirilen konferansta hem Yeşilçam filmleri seyredildi hem de Yeşilçam filmlerinin felsefesi, teknolojileri, klişeleri, masalsı anlatımları konuşuldu; kentsel dönüşüm, İstanbul, isyankar gençlik ve çocuk tahayyülleri gibi filmlerde sıkça ele alınmış kavramlar tartışıldı.Konferansın açılış konuşmasını yapanYeşilçam sinemasının hepimizin belleğinde çok önemli bir yeri olduğunu bu nedenle bu yıl Yeşilçam’ın döneminin kalbine dokunmak istediklerini söyledi.Yeşilçam’ın tarihinden bahsedenise,“Bu yıl, geçtiğimiz 19 sene boyunca düzenlediğimiz Film Araştırmalarında Yeni Yöenlimler konferanslarının envanterini çıkartıp herdönemin ruhuna dokunmaya çalıştım. İlk konferansı düzenlediğimiz 1996-1997 yılları Türkiye için de çok farklı dönemlerdi. O yılki konferansta bile Yeşilçam hep vardı; zaman içerisinde de hep oldu. Bu nedenle bu yılki konferansın başlığını Yeşilçam olarak belirledik” dedi.Yıllar içerisinde konferanslarda dile getirilen Yeşilçam konularını, filmlerini ve yapımcıları anan, “Ayşecik filmi “Sokak kızıyım ben, beni mahalleden de attılar” diyerek başlar. Yeşilçam aslında bir sokak kızı, sokak çocuğıu. Yeşilçam aslında son derece sosyal içerikli bir bakış açısı. Çünkü göğe çıkardıkları, takdir ettikleri kesim aslında sokak çocukları, sokak insanları. Marjinaller, dışarıda kalanlar, dışarıda bırakılanlar. Ama köşkte yaşayanlar, zengin ağalar, fabrikatörler Yeşilçam’ın dışladıkları. Onun için sokak çocuklarını izlemek, anlatmak, onların üzerine konuşmak benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir konu. İçimde kalan hep bir sokak çocuğu tahayyülü” diyerek Yeşilçam filmlerinin ne kadar duydu yüklü olduğunu dile getirdi.Sinema sektörünün yakından tanıdığı birçok senarist, yönetmen, yapımcı, oyuncu ve eleştirmenin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın ana konuşmacıları ise melodram türünü masaya yatıran yetkin çalışmalarıyla bilinen film kuramcısı Emeritus Profesör Christine Gledhill, ulusal sinema ve dünya sinemaları üzerine incelikli araştırmalar sunmuş Columbia Üniversitesi Film Çalışmaları Profesörü Richard Peña ve Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü bünyesinde, özellikle Türkiye Sineması’nı odağına alarak yaptığı ulusal ve uluslararası yayınlarıyla akademiye önemli katkılar sunmuş Prof. Dr. Savaş Arslan oldu.