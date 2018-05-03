Yeşilçam'ın usta ismi Cemal Goncagül vefat etti (Cemal Goncagül kimdir?)

CEMAL GONCAGÜL KİMDİR?

Çiğdem Saltık

'ün iki gün önce vefat ettiğini, dün de sessiz sedasız Büyükçekmece Kuba Camii'nden defnedildiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.Onur Akay, ''Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adıolan veolarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı'' ifadelerini kullandı.1926 doğumlu olan Yeşilçam'ın emekçi oyuncularından Cemal Goncagül çok sayıda filmde rol aldı.Cemal Goncagül, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yaptı.