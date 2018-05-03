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Yeşilçam'ın usta ismi Cemal Goncagül vefat etti (Cemal Goncagül kimdir?)

Cingöz Recai, Zorba, Şafakta Üç Kurşun, Aslan Yürekli Kabadayı, Hayatım Senindir gibi çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cemal Goncagül'ün 2 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı
 

03 Mayıs 2018, Perşembe 10:37
Yeşilçam'ın usta ismi Cemal Goncagül vefat etti (Cemal Goncagül kimdir?)
Cemal Goncagül'ün iki gün önce vefat ettiğini, dün de sessiz sedasız Büyükçekmece Kuba Camii'nden defnedildiğini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Onur Akay, ''Yeşilçam'ın çınarlarından asıl adı Cemal Goncagül olan ve Cemal Konca olarak tanınan oyuncumuz, sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 60'ın üstünde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 Mayıs Çarşamba günü vefat etti ve dün Büyükçekmece Kuba Camii'nden, son yolculuğuna uğurlandı'' ifadelerini kullandı.

CEMAL GONCAGÜL KİMDİR?

1926 doğumlu olan Yeşilçam'ın emekçi oyuncularından Cemal Goncagül çok sayıda filmde rol aldı.

Cemal Goncagül, aynı zamanda Türk sinemasının sayılı makyözlerinden biridir ve Kanlı Nigar, Köroğlu, Malkoçoğlu: Akıncılar Geliyor, Vahşi Bir Kız Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi çok sayıda filmin makyözlüğünü de yaptı.



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