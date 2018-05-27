88 yaşındaki usta oyuncu Nasır Melek bir süredir böbrek hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Melek, geçtiğimiz cuma günü Tahran'da hayatını kaybetti.

İran sinemasında çok sayıda filmde oynayan ve 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Melek, Türk sinemasında ise Kadir İnanır'ın İki Kızgın Adam ve Cüneyt Arkın'ın ise, Deprem isimli filmi ile hafızalara kazınmıştı. Nasır Melek'in gerçek adı ise Naser Malek Motiee'ydi.

OYNADIĞI FİLMLER

Katma Değer Şaban (Halil'in Adamı) 1985, Aşk ve Nefret 1979, Baraj (Nazım Usta) 1977, İki Kızgın Adam (Kemal Tansel) 1976, Sevdalılar Deprem 1976, Bitmeyen Şarkı 1976, Avare Aşık 1970, Kölen Olayım (Hasan) 1969, Hırsız Kız (Selim Bey) 1968