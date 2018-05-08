Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı

Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şengül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018, Salı 19:56
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı
Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarmaya teslim oldu.


HAYATINI KAYBETTİ


Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen saldırgan, hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu.  



Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastanede vefat etti.


HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?


Belediye işçisi tarafından vurulan Belediye Başkanıyla ilgili en çok sorulan soruların başında Hakkı Şengül kimdir sorusu geliyor. Hakkı Şengül, 05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.

1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.
Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?

DHA
 


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