Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı



HAYATINI KAYBETTİ



HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu?

Haber Merkezi

Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarmaya teslim oldu.Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen saldırgan, hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu.Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül, uğradığı silahlı saldırı sonrası hastanede vefat etti.Belediye işçisi tarafından vurulan Belediye Başkanıyla ilgili en çok sorulan soruların başında Hakkı Şengül kimdir sorusu geliyor. Hakkı Şengül, 05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.DHA