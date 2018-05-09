Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı

MAKAM ODASINI BASTI



4 KURŞUN İSABET ETTİ

İdil Janet Demiray

Niğde Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için başvurduğu İŞKUR’un kurasında adı çıkmayan Serkan Teltik (30) dün 18.00 sıralarında öfkeyle belediye binasına gitti. AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ün (45) odasını basan Serkan Teltik belinden tabancasını çıkardı.Başkan Hakkı Şengül’ü kolundan sürükleyip koridora savurdu, arkasından tabancasını peş peşe ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Hakkı Şengül hayatını kaybetti. Kaçan katil Serkan Teltik daha sonra teslim oldu.