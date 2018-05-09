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Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı

Niğde Yeşilgölcük belediyesinde geçici işçilik için yapılan kurada adı çıkmayan Serkan Teltik, belediye başkanını tabancayla öldürdü.

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı

MAKAM ODASINI BASTI


Niğde Yeşilgölcük Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için başvurduğu İŞKUR’un kurasında adı çıkmayan Serkan Teltik (30) dün 18.00 sıralarında öfkeyle belediye binasına gitti. AK Partili Belediye Başkanı Hakkı Şengül’ün (45) odasını basan Serkan Teltik belinden tabancasını çıkardı.


4 KURŞUN İSABET ETTİ


Başkan Hakkı Şengül’ü kolundan sürükleyip koridora savurdu, arkasından tabancasını peş peşe ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Hakkı Şengül hayatını kaybetti. Kaçan katil Serkan Teltik daha sonra teslim oldu.


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