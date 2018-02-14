Yeşilköy'deki fuar merkezinde korkutan yangın



YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İdil Janet Demiray

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyei polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.Fuardaki bir katılımcı firmanın standında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın hasara neden olurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor.Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah saatlerinde CNR EXPO'da yapılan CNR Avrasya Boat Show'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" denildi