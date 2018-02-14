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Yeşim Salkım'a 3 dava

Ekranda ve sosyal medyadaki cesur açıklamaları ile dikkat çeken Yeşim Salkım’a art arda 3 dava açıldı

Yeşim Salkım'a 3 dava

100 BİN TL İSTEDİ


Seda Sayan, kendisine “Kadırgalı mısın nesin bilmem. Gönderirim seni geldiğin yere” sözleri üzerine harekete geçti. Küs olduğu herkesle barışan Seda Sayan, Yeşim Salkım’ı affetmedi. 100 bin TL’lik dava açtı.


SUÇ DUYURUSU


Gülben Ergen, Yeşim Salkım’ın bir televizyon kanalında kendisi için yaptığı açıklama üzerine suç duyurusunda bulundu. 500 bin liralık dava açtı.



Her iki ünlünün avukatı Altın Mimir de, Yeşim Salkım’dan aleyhinde beyanda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

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