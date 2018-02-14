Yeşim Salkım'a 3 dava

100 BİN TL İSTEDİ



SUÇ DUYURUSU

Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın Yeşim Salkım'a açtığı davaya takipsizlik kararı!

Yeşim Salkım: Çok lanet bir kadınım hiçbir erkek benimle huzurlu yaşayamaz

İdil Janet Demiray

, kendisine “Kadırgalı mısın nesin bilmem. Gönderirim seni geldiğin yere” sözleri üzerine harekete geçti. Küs olduğu herkesle barışan Seda Sayan,’ı affetmedi. 100 bin TL’lik dava açtı.Yeşim Salkım’ın bir televizyon kanalında kendisi için yaptığı açıklama üzerine suç duyurusunda bulundu. 500 bin liralık dava açtı.Her iki ünlünün avukatıde, Yeşim Salkım’dan aleyhinde beyanda bulunduğu gerekçesiyle 100 bin lira manevi tazminat talep etti.