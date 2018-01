Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

'OMURGANIZ OLSUN'

düncanlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Programda Seda Sayan, Gülben Ergen'in eski eşiilgili tek kelime sormadı.Sunuculuğunuyaptığıprogramında Yeşim Salkım, Seda Sayan'a ateş püskürdü. Seda Sayan'ın bu hareketiyle kariyerini ve güvenilirliğini zedelediğini belirten Yeşim Salkım Seda Sayan'a şu sözlerle seslendi:sen yıllarca ben en dobrayım demedin mi? En güvenilir kimdi? Şimdi güven nasıl sağlanır? Benim söylediğimin arkasında ben 20 yıl durursam omurgalı bir şekilde... Omurgalı dedim, omurganız olsun. O şekilde ancak güven kazanırım. Ben şimdi beş ay sonra başka bir kadın olsam sen bana demez misin,'Sen kimsin?' diye. 'O kadın kimdi şimdi ki kadın kim?' dersin. Güven kazanmak için hep aynı durursun. Dersin ki yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.ya daniye güvendi insanlar yıllarca? Çünkü doğru habercilik, televizyonculuk yapıyorlardı. Şimdi şu açıdan bakmak lazım sen yıllarca Türk kadınına rol model oldun mu? Oldun. Güvenilir ilan edildin mi? Edildin. Bunun ekmeğini yedin mi? Yedin. Kadınlar saçını, kıyafetini taklit etti mi? Sana inandılar mı? Sen güvenilir olsaydın Gülben'i karşına alır her şeyi çatır çatır sorardın. Gülben Ergen orada hayatını anlatırken Mustafa Erdoğan ile evliliğinden bahsetti. Erhan Çelik ile olan evliliğinden tek kelime bahsetmedi. Konu evlilikse Erhan'la da evliydi. Sen buna ölmek diyorsun ama bayılmayı ölmek zannetmemek lazım. Seda Sayan hadi beni de çağırsın ben daha çok reyting alıyorum ondan. Beni de çağırsın her istediğini de sorsun cevaplarım. Hadi bekliyorum, hodri meydan!Televizyonculuk şöyledir: sen sorarsın karşındaki insan da isterse cevaplar. Ama sen işine geleni sorarsan ben senin televizyonculuğunu da sorgularım anneliğini de.artık hiç bir anlamda güvenmiyorum. Bir konuda yalan konuşan her konuda konuşur. Dostun ya da düşmanın da olsa karşındaki adil oynayacaksın. Sen dün yayında bel altı vurdun bana. Hiçbir programın doğru değil, hepsi düzmece, körler sağırlar birbirlerini ağırlar.