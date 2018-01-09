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Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Seda Sayan, Gülben Ergen'i programına çıkarıp arkadaşının yanında olunca bu duruma Seren Serengil çok bozuldu. Seren Serengil 'Ablam' dediği Seda Sayan'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Seren Serengil'in ardından Seda Sayan'a bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi. Yeşim Salkım Seda Sayan'a: Madem televizyoncusun beni de çıkar o programa benim reytingim ondan daha yüksek dedi 

09 Ocak 2018, Salı 14:10
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla
Seda Sayan dün Gülben Ergen'i canlı yayına çıkarıp arkadaşının yanında oldu. Programda Seda Sayan, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le ilgili tek kelime sormadı. 



Sunuculuğunu Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım ve Elif Güvendik'in yaptığı Laf Bende Kalmasın programında Yeşim Salkım, Seda Sayan'a ateş püskürdü. Seda Sayan'ın bu hareketiyle kariyerini ve güvenilirliğini zedelediğini belirten Yeşim Salkım Seda Sayan'a şu sözlerle seslendi:


'OMURGANIZ OLSUN'


Seda Sayan sen yıllarca ben en dobrayım demedin mi? En güvenilir kimdi? Şimdi güven nasıl sağlanır? Benim söylediğimin arkasında ben 20 yıl durursam omurgalı bir şekilde... Omurgalı dedim, omurganız olsun. O şekilde ancak güven  kazanırım. Ben şimdi beş ay sonra başka bir kadın olsam sen bana demez misin,'Sen kimsin?' diye. 'O kadın kimdi şimdi ki kadın kim?' dersin. Güven kazanmak için hep aynı durursun. Dersin ki yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.
 

YEŞİM SALKIM'DAN SEDA SAYAN'A: HODRİ MEYDAN


Uğur Dündar'a ya da Güneri Cıvaoğlu'na niye güvendi insanlar yıllarca? Çünkü doğru habercilik, televizyonculuk yapıyorlardı. Şimdi şu açıdan bakmak lazım sen yıllarca Türk kadınına rol model oldun mu? Oldun. Güvenilir ilan edildin mi? Edildin. Bunun ekmeğini yedin mi? Yedin. Kadınlar saçını, kıyafetini taklit etti mi? Sana inandılar mı? Sen güvenilir olsaydın Gülben'i karşına alır her şeyi çatır çatır sorardın. Gülben Ergen orada hayatını anlatırken Mustafa Erdoğan ile evliliğinden bahsetti. Erhan Çelik ile olan evliliğinden tek kelime bahsetmedi. Konu evlilikse Erhan'la da evliydi. Sen buna ölmek diyorsun ama bayılmayı ölmek zannetmemek lazım. Seda Sayan hadi beni de çağırsın ben daha çok reyting alıyorum ondan. Beni de çağırsın her istediğini de sorsun cevaplarım. Hadi bekliyorum, hodri meydan!


'SEDA SAYAN'A ARTIK HİÇBİR ANLAMDA GÜVENMİYORUM, BÜTÜN İŞLERİ DÜZMECE'


Televizyonculuk şöyledir: sen sorarsın karşındaki insan da isterse cevaplar. Ama sen işine geleni sorarsan ben senin televizyonculuğunu da sorgularım anneliğini de. Seda Sayan'a artık hiç bir anlamda güvenmiyorum. Bir konuda yalan konuşan her konuda konuşur. Dostun ya da düşmanın da olsa karşındaki adil oynayacaksın. Sen dün yayında bel altı vurdun bana. Hiçbir programın doğru değil, hepsi düzmece, körler sağırlar birbirlerini ağırlar.



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